ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أذربيجان

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفع إنتاج النفط بنسبة 0.2 في المائة وإنتاج الغاز بنسبة 4.9 في المائة في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الشركات الصناعية في العاصمة وأصحاب المشاريع الفردية العاملة في هذا المجال انتجت 44 مليار مانات أو أكثر من 1.4 في المائة من المنتجات الصناعية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ارتفع الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.3 في المئة.

تم إنتاج 73.4 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين و4 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.7 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها.