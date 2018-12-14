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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية بمحافظة كوردمير

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٣]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 14 ديسمبر اليوم ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين كارار وباغمان وبويوك كنقرلي بمحافظة كوردمير.

    وأفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 2.82 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2018 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إنشاء الطرق البرية المذكورة الواصلة بين 7 مناطق سكنية يقطنها 6 آلاف نسمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية بمحافظة كوردمير
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