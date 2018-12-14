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    جاويش أوغلو: عولج عدد من المسائل مدة رئاسة أذربيجان المنظمة

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    قال مولود جاويش أوغلو إن عددا من المسائل عولجت خلال مدة رئاسة أذربيجان منظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود.

    أفادت أذرتاج عن جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي قوله لصحفيين اليوم إن هذه المنظمة ينبغي لنا أن نجري إصلاحات فيها وحل المشاكل الموجودة متمنيا أذربيجان بمناسبة رئاستها المنظمة. وأشار إلى تقدم هام تم التوصل إليه في المنظمة نتيجة جهود أذربيجان.

    وقال إن المنظمة مؤسسة بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا أيضا وستتواصل الجهود الرامية إلى المزيد من توسيع هذه المؤسسة ونموها وتطورها.

    AZERTAG.AZ :جاويش أوغلو: عولج عدد من المسائل مدة رئاسة أذربيجان المنظمة
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