    • / اقتصاد

    اقتصاد


    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 62 دولارا

    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١١:٥‎٠]

    باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62.02 دولار بعد انخفاضه 0.17 دولار.

    وبلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 62 دولارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٦:١٣]
    تصدير نحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 11 شهرا
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٥‎]
    أذربيجان تصدر أكثر من 27 مليون طن من النفط والمنتجات النفطية خلال العام الجاري
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٧]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:٢٥‎]
    ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أذربيجان
    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 62 دولارا