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    أذربيجان تصدر أكثر من 27 مليون طن من النفط والمنتجات النفطية خلال العام الجاري

    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر 27 مليونا و143 ألف و456 طن من النفط الخام بقيمة 14 مليار و621 مليون و241 ألف دولار أمريكي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه يذكر أن في عام 2017 صدرت من أذربيجان 24 مليونا و723 الف و729 طن من النفط الخام، مما يقدر 9 مليارات و637 مليون و331 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر أكثر من 27 مليون طن من النفط والمنتجات النفطية خلال العام الجاري
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