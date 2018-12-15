مؤسسة حيدر علييف تنظم برنامجا ترفيهيا للأطفال النزلاء بدور الحضانة

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

نظمت مؤسسة حيدر علييف الخيرية برنامجا ترفيهيا تاليا للأطفال النزلاء بدور الحضانة في 15 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن البرنامج الترفيهي المنظم هذه المرة بمجمع الحديقة الرياضية الترفيهية بحي خطائي للعاصمة باكو يتزامن مع عشية عيد رأس السنة. وشارك الأطفال مع أصدقائهم في الألعاب والتسليات الشتى بالأجهزة الترفيهية المقامة بالحديقة.

وعرض على الأطفال فيها برنامج موسيقي أيضا.

وفي جناح خاص مقام بالحديقة ضمن البرنامج الترفيهي أحيط الأطفال علما بفعاليات مركز "توبلان" لرعاية الكلاب الضالة مع عرض خاص بمشاركة الكلاب.