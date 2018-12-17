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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٢]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 60.25 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.03 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 51.26 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.06 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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