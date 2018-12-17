    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 31 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال 11 شهرا

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٤]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 38 مليونا و13.1 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.6 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 31 مليونا و81.6 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة. وكذلك، تم خلال 11 شهرا نقل 5 ملايين و986.7 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    AZERTAG.AZ :نقل 31 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال 11 شهرا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
    ارتفع إنتاج المنتجات النفطية في البلد
    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣١]
    نقل 7.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال العام الجاري
    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٢]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٦:٥‎٢]
    انخفاض حصة الغاز الطبيعي في إجمالي صادرات أذربيجان
    نقل 31 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال 11 شهرا