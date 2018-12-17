نقل 31 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال 11 شهرا

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 38 مليونا و13.1 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.6 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 31 مليونا و81.6 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة. وكذلك، تم خلال 11 شهرا نقل 5 ملايين و986.7 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.