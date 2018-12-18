منتجع "شاهداغ" السياحي الشتوي يقدم خدمات جديدة في هذا العام (فيديو)

قوصار، 18 ديسمبر (أذرتاج).

قد افتتح منتجع شاهداغ الواقع على أحضان أحد أجمل المواقع الطبيعية في جبال القوقاز في أذربيجان أبوابه أمام الزوار في الموسم الشتوي ابتداء من 15 ديسمبر لهذا العام.

في موسمه الشتوي السابع، يقدم المنتجع لأول مرة خدمات جديدة أمثال دار السينما والملهى الليلي ومحل سوبير ماركت وغيرها من أنواع التسلية والخدمات.

كما أعلن، يستمتع عشاق الرياضة الشتوية بالأجواء والظروف الجميلة المهيأة في 18 حلبة منحدرة للتزلج في منتجع شاهدا، الى جانب بالبرامج الترفيهية المفعمة بالفعاليات والتسليات والموسيقى الحي ودي جي، والتسوق في سوق شتوية في الهواء الطلق، تسليات للأطفال.

أعد المنتجع لعشّاق الرياضات الشتوية برنامجا ترفيهيا غنيا يتضمن رياضة التزلج بأنواعها بما فيها ركوب لوح التزلج أو التزحلق على المزلجة وعلى سفوح الجبل، رحلة استكشافية بالمركبات الثلجية، ركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي، النهوض الى القمة بالتلفريك والرحلة على الحصان والاستراحة في الحديقة للأطفال ورياضة الرمي والانزلاق بالحبل (زيبلاين)، فرصة الاستمتاع بالطيران المظلي وغيرها من أنواع التسلية التي يبلغ عددها 15 نوعا.

كذلك يعمل في المنتجع مستشفى عامل لمدة 24 ساعة ومدرسة التزحلق على سفوح الجبل وموقف كبير للسيارات.

منتجع شاهداغ أكبر منتجع جبلي للتزلج في المنطقة يقع في مساحة تشمل أكثر من ألفي هكتار. يعمل في خدمة السياح منذ عام 2012.

يمكن مشاهدة الفيديو في هذا الرابط : https://video.azertag.az/files/video/2018/3/1545118355368832663.mp4