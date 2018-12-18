باكو تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الـ36 في مكافحة المخدرات

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج).

انعقد في مقر مجلس الوزراء في 18 ديسمبر اجتماع تحضيري لاستضافة باكو المؤتمر الدولي الـ36 في مكافحة المخدرات عام 2019.

أفادت وكالة أذرتاج ان الاجتماع ناقش المسائل والمهام المترتبة من مرسوم الرئيس الأذربيجاني عن تأسيس لجنة منظمة لاستضافة المؤتمر الدولي الـ36 في مكافحة المخدرات في باكو.

قال نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الدولة في مكافحة الإدمان بالمخدرات و الاتجار غير القانوني للمخدرات ورئيس اللجنة المنظمة علي حسنوف ان جميع الفعاليات المنظمة في أذربيجان تستجيب للمتطلبات الأمنية والتنظيمية معبرا عن ثقته في نجاح تنظيم المؤتمر الدولي في مكافحة المخدرات.

ثم تحدث نائب رئيس لجنة الجمارك إسماعيل حسينوف عن بدء الأعمال التحضيرية الجادة للمؤتمر.

قال المدير الإقليمي لإدارة مكافحة المخدرات في آسيا الوسطى لدى وزارة العدل الأمريكية وليام وارين ان المؤتمر سيعطي إسهاما مهما في تعزيز التعاون الدولي.

في ختام الاجتماع ناقشت الجهات المعنية المهام والمسئوليات التي تقع على عاتقها في هذه المسألة.