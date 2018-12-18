توجيه 5.3 مليار مانات إلى قطاع النفط خلال 11 شهرا

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم توجيه 5 مليارات و333.2 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال اشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال الأشهر التسعة كان بقيمة 30 مليارا و818 مليون مانات. ارتفع الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 0.3 في المائة.

تم إنتاج 73.4 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

وفقا للمعلومات اعتبارا من 1 سبتمبر من العام الحالي، تم توظيف 33.9 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و14.9 مانات في الفترة من يناير إلى أكتوبر للعام الجاري.