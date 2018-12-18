إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال اشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري 50.1 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم الطاقة الرياحية المنتجة في المحطات الكهربائية بأذربيجان خلال 11 شهرا بلغ 37.2 مليون كيلو واط ساعي.