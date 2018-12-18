وزارة الطاقة توقع على مذكرة تفاهم مع شركة بي بي

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

وقعت وزارة الطاقة مع شركة بي بي في 18 ديسمبر اليوم على مذكرة تفاهم بغية بحث فرص مشتركة من اجل تطوير مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن مذكرة التفاهم موقع عليها في سياق إبانة حكومة أذربيجان مؤخرا شروعها في تشكيل قاعدة قانونية في مصادر الطاقة المتجددة في البلد.

وقال الوزير برويز شاهبازوف إن رئيس الدولة وجه بزيادة انتاج الطاقة البديلة والمتجددة وتعزيز دور هذه الطاقة في ضمان امن الطاقة وتجري حاليا دراسة تجربة دولية لتنمية مجال الطاقة المتجددة وإنشاء قاعدة تشريعية وعقد مشاورات مع الشركات الدولية. وتقود الوثيقة الموقع عليها اليوم الأعمالَ المنفذة في أذربيجان حتى الان في موارد الطاقة المتجددة المضي قدما إلى مستوى تنمية جديد معبرا عن ثقته في أن خبرة التعاون المعتمدة على الشراكة المتينة في مجال النفط والغاز مع بي بي ستكون مفيدة في مجال الطاقة المتجددة أيضا لتمكن الطرفين من المساهمة في تطوير الطاقة النظيفة.

وقال الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونس اننا على استعداد للعمل مع الحكومة لفهم إمكانات في مصادر الطاقة المتجددة في البلد والبحث المشترك وندعم انشاء قاعدة مخططة لقطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان. ونعمل منذ اكثر من 20 سنة في مجال قطاع مصادر الطاقة المتجددة على نطاق العالم ولنا خبرات وتجارب كبيرة يمكن لنا أن نشاطرها أذربيجان.