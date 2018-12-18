باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

جرى في 18 ديسمبر اليوم حفل افتتاح الوحدة الثالثة لمتحف الفنون الوطني الأذربيجاني بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة في المبنى.

أحاط وزير الثقافة أبولفس قرايف رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالاعمال المنفذة.

وقيل إن متحف الفنون الوطني الأذربيجاني يقع في البنايتين التاريخيتين المجاورتين المبنيتين في القرن التاسع عشر. واتخذ مختلف الإدارات والمنظمات من المبنى مقرا لها خلال المدة الماضية من انشائه من جانب كبير المهندسين المعماريين لباكو نيقولاي فون دير نونيه فترة 1891-1893. وواصل متحف الفنون المؤسس عام 1936م نشاطه في هذا المبنى منذ عام 1951. ولم يلق المبنى فيما قبل اصلاحا شاملا. والوحدة الأولى المسماة بـ "جيمنازيا ماريئنسكي للنساء" دشنت عام 2009م بعد الإصلاح الشامل.

وفي الوحدة التي سميت بـ "جي بور ماليكانه سي" من المتحف جرت اعمال الإصلاح الشامل وإعادة البناء فترة 2014-2018 من جانب خبراء إيطاليا وأذربيجان واستكملت بالجودة العالية وفقا للمواصفات والمعايير الحديثة التي تضمن الحفاظ على المقتنيات والمعروضات في المتحف.

ويحفظ في الوحدة الثالثة على اكثر من ألفي عينة من المقتنيات والمعروضات.

وتشمل قائمة مقتنيات المتحف على نماذج الفنون العالمية من أوروبا الغربية وإيطاليا وهولندا وألمانيا وفرنسا وكذلك روسيا والصين وتركيا وايران والهند في مجموع الفنون الشرقية بجانب المعروضات الخاصة بالفنون العالمية العتيقة من فنون مصر واليونان وروما وايران القديمة.

وتعرف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا عن كثب على المجموعات والمقتنيات الغنية المعروضة في المتحف وعلى الاعمال المنفذة للإصلاح الشامل وإعادة البناء متمنيين نجاحا لفعاليات هذه المؤسسة الثقافية.