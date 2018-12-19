وصول السفير السعودي الجديد الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٢]
باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان ان سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى جمهورية أذربيجان السفير الدكتور / حمد بن عبدالله الخضير وصل اليوم الأربعاء 19/12/2018 إلى مطار حيدر علييف الدولي وكان في استقباله سفراء الدول العربية في مقدمتهم سفير دولة فلسطين سعادة السفير ناصر عبدالكريم عميد السلك الدبلوماسي ومندوب من وزارة الخارجية الأذربيجانية وأعضاء السفارة السعودية في باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٤:٠٠]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٣٠]
١٨.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥٤]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٩:٣٤]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٢]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٧:٢٤]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٤:٠٠]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٣٠]
١٩.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٠٥]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥٥]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٣]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
٠٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٧]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٠]
٠١.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
١٥.١٢.٢٠١٨ [٢١:١٩]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
١٣.١١.٢٠١٨ [١٥:١٠]
١٨.١٠.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٦:١٧]
١٩.١٠.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [٢٠:٥٩]
١٥.١٠.٢٠١٨ [١٧:١٣]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
١٨.١٢.٢٠١٨ [٢١:٤٨]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٠]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٦]
١٢.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٧]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٢:١٥]
١٨.١٢.٢٠١٨ [١٣:٠٠]
١٨.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك