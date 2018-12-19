وصول السفير السعودي الجديد الى أذربيجان

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان ان سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى جمهورية أذربيجان السفير الدكتور / حمد بن عبدالله الخضير وصل اليوم الأربعاء 19/12/2018 إلى مطار حيدر علييف الدولي وكان في استقباله سفراء الدول العربية في مقدمتهم سفير دولة فلسطين سعادة السفير ناصر عبدالكريم عميد السلك الدبلوماسي ومندوب من وزارة الخارجية الأذربيجانية وأعضاء السفارة السعودية في باكو.