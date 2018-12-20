زلزال قوي بقوة 5.7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

طوكيو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 8.7 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 34 كيلومترا من مدينة كاندريان.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.