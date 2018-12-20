حفل عرض فيلم "آرشين مال آلان" في الرياض

الرياض، 20 ديسمبر (أذرتاج).

أقيم حفل عرض النسخة الملونة للفيلم الأذربيجاني "آرشين مال آلان" (مشتري الأقمشة) على هامش مهرجان الأفلام المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تم تلوين النسخة القديمة للفيلم بدعم مؤسسة حيدر علييف.

حضر حفل العرض المنظم في مقر السفارة الأذربيجانية في المملكة ممثلو السلك الدبلوماسية وأبناء شعبنا الموجودون فيها.

يقال في الحفل إن الفيلم الذي أنتج عام 1945 أعيد ترميمه بعد تلوينه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2013 بمبادرة مؤسسة حيدر علييف التي ترأسها النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا.

ترجم فيلم "مشتري الأقمشة" إلى اللغات المختلفة وعرض بنجاح في العديد من الدول. ألف أوبريت "مشتري الأقمشة" المفكر والملحن الأذربيجاني الشهير عزير حاجيبالي صاحب أول أوبرا في الشرق الإسلامي.