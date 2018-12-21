باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح المبنى الإداري الجديد لمحكمة حي بيناقادي. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المبنى الإداري. وقدم وزير العدل فكرت محمدوف لرئيس الجمهورية معلومات عن الظروف داخل مبنى المحكمة.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يدشن المبنى الإداري الجديد لمحكمة حي بيناقادي

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