باكو تستضيف المنتدى العالمي للسياحة العلاجية

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج).

عقد نادي "سكال باكو" التابع لمنظمة سكال السياحية الدولية اجتماعه الـ23.

أفادت وكالة أذرتاج أن أعضاء نادي "سكال باكو" في اجتماعه الأخير في هذا العام بحثوا إمكانيات السياحة العلاجية في بلدنا والعالم، في الوقت ذاته قيموا الأعمال المقامة لتطوير هذا النوع السياحي.

قال رئيس نادي "سكال باكو" جيهون آشوروف إن هذا العام مليء بالفعاليات والإنجازات في مجال السياحة الأذربيجاني. انتخب رئيس الجمعية الأذربيجانية لدعم السياحة العلاجية والعلاجية المعدنية روسلان قولييف رئيسا لمنظمة السياحة العلاجية العالمية في مؤتمرها المنعقد في شهر أبريل بأنطاليا. ستتولى أذربيجان رئاسة هذه المنظمة في العام القادم.

قيل ان سكال باكو أحرز إنجازات كثيرة منذ 9 أعوام من تأسيسه. لذا تم التوصل الى اتفاق حول استضافة أذربيجان المنتدى العالمي للسياحة العلاجية في العام المقبل بدعم منظمة السياحة العلاجية. سيشارك في المنتدى ممثلو جمعيات السياحة العلاجية لما يزيد عن 60 بلدا.

تحدث رئيس شركة "أوبيرا جروب" فردوسي خليلوف عن إمكانيات ووضع السياحة العلاجية سواء في العالم أو في أذربيجان. أشير إلى أن تقارير خبراء منظمة السياحة العالمية تقول ان العام الماضي سجل مليار و 326 مليون رحلة سياحية عبر العالم، وجزء منها للأغراض العلاجية.

يذكر أن "سكال الدولية" هو المنظمة الوحيدة التي تروّج للسياحة والصداقة العالمية والتي توحد جميع قطاعات صناعة السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.