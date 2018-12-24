سفير البرازيل الجديد يقدم نسخة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير البرازيل الجديد لدى البلد مانوئل أدالبيرتو كارلوس مونتينيغرو لوبيز دا كروز.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الجانبين أشادا في الاجتماع بالوضع الحالي للعلاقات القائمة بين البلدين مشيرين في الوقت ذاته إلى وجود إمكانات كبيرة من اجل المزيد من تطوير العلاقات.

واكد الطرفان على ضرورة وأهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين أذربيجان والبرازيل للمزيد من تقديم التعاون الثنائي.

وقدم السفير مانوئل أدالبيرتو كارلوس مونتينيغرو لوبيز دا كروز نخسة أوراق اعتماده إلى الوزير ائلمار محمدياروف.

وتمنى الوزير محمدياروف نجاحا للسفير البرازيلي الجديد في عمله الدبلوماسي في البلد.