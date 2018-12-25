باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى تعليمي جديد لأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الافتتاح. وقدم وزير الداخلية الجنرال رامل اوسوبوف تقريرا لرئيس الدولة. ووضع الرئيس إلهام علييف باقات من الزهور أمام تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في ساحة أكاديمية الشرطة. قص رئيس الدولة الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمبنى التعليمي الجديد للأكاديمية وتفقد الظروف المهيأة فيه. ثم تم التقاط صور تذكارية جماعية مع الرئيس. وشاهد الرئيس إلهام علييف سيارات جديدة للشرطيين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى تعليمي جديد لأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية

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