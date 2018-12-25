بركان "إتنا" يثور من جديد

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

اعلن خبراء المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا أن بركان "إتنا" الأكثر نشاطا في أوروبا ثار يوم الاثنين. أطلق البركان دفقات من الرماد في السماء.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن البركان ثار في الساعة 20:26 بالتوقيت المحلي في جزيرة صقلية. سجلت أقوى الهزات الأرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد مسؤولون عن وقوع أكثر من 150 زلزال.

غطى الرماد البركاني القرى المحيطة وتوقفت الرحلات في مطار كاتانيا القريب.