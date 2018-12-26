باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

شارك الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 26 ديسمبر اليوم في حفل تدشين طريق بري يربط شارع شريف زاده بالطريق الدائري للعاصمة باكو وكذلك في حفل افتتاح مجمع ياسامال السكني للوكالة الحكومية لإنشاء المساكن ووضعا حجر الأساس لمجلس سكني جديد للوكالة.

أفادت أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف أحاط الرئيس إلهام علييف علما بالأعمال المنفذة في الطريق الجديد.

وجاء فيها أن عرض الطريق 5ر18 م و1310 م وابتدأت الأعمال في فبراير العام الجاري وهو منشأ وفقا للدرجة الفنية الرابعة ومؤلف من 4 مسالك.

رئيس الدولة قص الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للطريق الجديد.

ثم التقطت صور تذكارية.

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ثم حضر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح مجمع ياسامال السكني للوكالة الحكومية لإنشاء المساكن.

وقدم رئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية لانشاء المساكن صادق صادقوف معلومات حول الاعمال المنفذة. وجاء فيها أن مساحة مجمع ياسامال السكني العامة 6ر11 هيكتارا وبنيت في المجمع 29 بناية سكنية ومنها 12 بناية هي ذات الطوابق الـ12 و17 بناية ذات الطوابق الـ9 وعدد المنازل العام في المجمع 1843 شق و324 شق منها عبارة عن غرفة واحدة و1052 شق غرفتين و467 شق 3 غرف. ومساحة المنازل ذات الغرفة الواحدة 34 مترا مربعا وذات الغرفتين 58 مترا مربعا وذات الغرف الـ3 71 مترا مربعا.

و95 في المائة من المواد الانشائية المستخدمة في بناء المجمع وإصلاح الشقق من محلية الإنتاج وعمل في المجمع للاعمال الانشائية نحو 1500 عامل.

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ثم زار رئيس الدولة والسيدة الأولى مبنى مدرسي مبني في أراضي المجمع.

وتفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى الظروف المهيأة لدى المدرسة المتوسطة الثانوية رقم 161.

وأعلم وزير التعليم جيهون بايراموف أن المدرسة المتوسطة فيها 36 غرفة للدرس بسعة 960 مقعد و15 غرفة للدرس للصفوف الابتدائية و21 غرفة للصفوف المتوسطة والثانوية. وجميع الغرف مزودة بالمستلزمات التعليمية الضرورية بجانب 6 مختبرات تعليمية.

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ثم تعرف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا إلى الظروف المهيأة لدى روضة الأطفال بسعة 240 سرير المبنية في أراضي المجمع.

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ثم شارك الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في حفل وضع حجر الأساس للمرحلة التالية ذات المساحة العامة 4ر15 هيكتارا لمجمع سكني جديد.

ووضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمجمع سكني جديد.