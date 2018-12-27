إنتاج 35 مليون طن من البترول و17.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو خلال العام الجاري

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج 34 مليونا و970.4 ألف طن من البترول و17 مليارا و372.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 11 شهرا بلغت 32.9 مليار مانات وهو زاد بنسبة 0.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.