إنتاج أكثر من 1.75 مليون طن من وقود الديزل خلال العام الجاري

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أنتج مليون و755.2 الف طن من وقود الديزل ومليون و68.5 ألف طن من البنزين للسيارات و179.4 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و554.1 ألف طن من الكيروسين و92.7 ألف طن من المازوت و150.6 ألف طن من زيوت التشحيم و223.1 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه تم إنتاج 272.8 الف طن من البيتومين النفطي خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري.