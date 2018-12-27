تأسيس منظمة جالية أذربيجانية في قطر

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج).

أقامت السفارة الأذربيجانية لدى دولة قطر حفل استقبال بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم المصادف في 31 ديسمبر.

أفادت أذرتاج نقلا عن السفارة أن الحفل بدأ بعزف النشيد الوطني الأذربيجاني.

ثم تحدث السفير رشاد اسماعيلوف في كلمته عن تاريخ تأسيس يوم تضامن أذربيجانيي العالم والأعمال المقامة في مجال تنظيم الأذربيجانيين المغتربين.