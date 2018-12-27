اهم احداث عام 2018م

كان عام 2018م حافلا بعدد من الأحداث المهمة بالنسبة لأذربيجان. ونظمت في البلد النسخة التالية من الانتخابات الرئاسية ووقعت على الاتفاقية المتوقعة منذ الأمد البعيد على الصفة القانونية لبحر الخزر ووقعت سائر المستجدات والتطورات اللافتة في حياة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

تقدم وكالة أذرتاج استعراض اهم احداث 2018م المنتهي.

النسخة التالية من الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

أقيمت في 11 أبريل النسخة التالية من الانتخابات الرئاسية في أذربيجان. وفاز بها إلهام علييف الذي حصل على 02ر86 في المائة من أصوات الناخبين لينتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان لمدة 7 سنوات مقبلة.

توقيع الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر

عقد في 12 أغسطس بمدينة أكطاو الكازاخستانية اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر. وقع على هامش الاجتماع رؤساء أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان نور سلطان نزربايف وروسيا فلاديمير بوتين وايران حسن روحاني وتركمانستان قربان قولو بردي محمدوف على الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر.

اطلاق القمر الصناعي الأذربيجاني الثالث "أذر سبايز – 2" إلى مدار الفضاء

اطلق القمر الصناعي الأذربيجاني الثالث "أذر سبايز – 2" للاتصالات في 26 سبتمبر من مركز غويانا الفرنسية الفضائي بنجاح.

ويحيط القمر الصناعي الأذربيجاني الثالث المنتج على أساس منصة الأقمار الصناعية "اس ا سال 1300" من جانب شركة سبايز سيستمز الامريكية على بلاد أوروبا وآسيا المركزية والجنوبية الغربية والشرق الأوسط وافريقيا الاستوائية.

ومن المتوقع أن يعود القمر الصناعي "اذر سبايز – 2" البالغة كلفتها 190 مليون دولار بارباح تقدر 400 مليون دولار إلى اقتصاد البلد.

تشغيل خط أنبوب الغاز تاناب

أقيم في 12 يونيو بمدينة أسكي شهر التركية حفل مهيب بمناسبة تشغيل خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب.

وينقل من خلال تاناب إلى تركيا ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني عام 2019م و4 مليارات متر مكعب عام 2020م و6 مليارات متر مكعب عام 2021م. وسيكون الخط جاهزا بالنصف الأول من العام المقبل للربط بخط أنبوب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي تاب.

وتكاليف المشروع 8 مليارات دولار ونفقت حتى الان لمشروع تاناب 7ر5 مليارات دولار.

حفل افتتاح رسمي لممر الجنوب للغاز

جرى في 29 مايو بمحطة سنغاتشال حفل افتتاح رسمي لممر الجنوب للغاز وضخ غاز أذربيجان الطبيعي في نظام ممر الجنوب للغاز.

وتشكل عناصر ممر الجنوب للغاز احد مشاريع الطاقة الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مشاريع شاه دنيز الثاني وتوسيع خط أنبوب جنوب القوقاز وتاناب وتاب. وتنقل سلسلة خطوط الانابيب هذه الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز الثاني الواقع في قطاع أذربيجان من بحر الخزر إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. ومن المخطط نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى تركيا بالمرحلة الأولى عبر ممر الجنوب للغاز البالغ طوله 3500 كم والى أوروبا 10 مليارات متر مكعب.

تدشين ميناء باكو التجاري البحري الدولي

افتتح في 14 مايو ببلدة آلات لحي قراداغ للعاصمة باكو مجمع ميناء باكو التجاري البحري الدولي.

ويمتد الميناء على مساحة 117 هيكتار وفيه 12 مرسى. وقدرة الميناء لتفريغ الشحن 15 مليون طن من الشحن سنويا ومن ضمنه 100 ألف حاوية.

مناداة أذربيجان بأكثر البلاد العالمية إصلاحا

اعلن تقرير "ممارسة التجارة 2019" المنشور من جانب البنك الدولي عن أذربيجان بصفتها اكثر البلاد اصلاحا باجراج البلد في القائمة العشر الأولى.

وجاء في التقرير أن أذربيجان تقدمت 32 مرتبة قياسا إلى 2017م لتستقر في المركز الـ25 بين 190 بلد.

افتتاح مصنع البولي بروبيلين "سوكار بوليمير"

افتتح في 18 يوليو مصنع البولي بروبيلين المنشأ ضمن مشروع "سوكار بوليمير" في حديقة سومغايت الكيماوية الصناعية بمشاركة الرئيس إلهام علييف والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاليلا.

ونشاط مصانع سوكار بوليمير أول شركة مؤسسة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في صناعة أذربيجان البتروكيماوية يزيد من أرباح صادرات البتروكيماويات الأذربيجانية 19 في المائة.

تدشين مصنع "ستار" لتصفية النفط لشركة سوكار في إزمير

جرى في 19 أكتوبر بمدينة إزمير التركية بحضور رئيسي أذربيجان وتركيا حفل افتتاح مصفاة "ستار".

مصنع "ستار" لتصفية النفط المنشأ على حساب استثمارات سوكار البالغة 3ر6 مليارات دولار اعلن عنه منطقة صناعية خاصة أولى في تركيا. وسيعمل المصنع بطاقة كاملة عام 2019م لينتج 5 ملايين طن من وقود الديزل و6ر1 مليون طن من النفطة و6ر1 مليون طن من وقود الطائرات ومليون طن من المختلط الكسيلين وغاز البترول المسيل والكبريت بتكرير 10 ملايين طن من النفط الخام.

تشغيل حي ماصالي الصناعي

نظم في 18 سبتمبر حفل تشغيل حي ماصالي الصناعي البالغة مساحته 10 هيكتارات.

وقدمت 10 مشاريع بكلفة 5 ملايين و230 ألف مانات من أصحاب المشاريع بمختلف المجالات الصناعية بالمرحلة الأولى.

تنظيم النسخة السادسة من منتدى باكو الإنساني الدولي

نظمت النسخة السادسة من منتدى باكو الإنساني الدولي في 25-26 أكتوبر بالعاصمة الأذربيجانية. وشارك في المنتدى المنظم تحت شاعار "لنشكل العالم الجديد والانسان الجديد: الابداع والتنمية البشرية" 581 ممثل عن 86 بلدا و24 منظمة دولية.

تحرير نحو 11 ألف هيكتار من الأراضي وقرية كونوت بمحافظة شارور في نخجوان من الاحتلال الأرميني

حررت قرية كونوت بمحافظة شارور ومرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية المحيطة بها ونحو 11 ألف هيكتار من الأراضي المحتلة من قبل قوات الاحتلال الأرميني عام 1992م في نخجوان بعملية مضادة نشها جيش نخجوان العام بعد 26 عاما. وحصل قوات الدفاع الأذربيجاني على فرصة السيطرة والمراقبة على الطريق البري الواصل بين يريفان ويخيقنادزور وكوروس ولاتشين وخان كندي.

تنظيم العروض العسكرية المهيبة في باكو

نظم في 26 يونيو عرض عسكري مهيب بميدان أزادليق بمناسبة الذكرى السنوية الـ100 على تأسيس القوات المسلحة الأذربيجانية بمشاركة وزارات الدفاع والداخلية والطوارئ وأجهزة الامن القومي وحرس الحدود وحماية الدولة الخاصة وكذلك حوالي 4000 جندي للقوات المسلحة التركية وعرض اكثر من 240 عتاد عسكري وسنينة واكثر من 70 طائرة ومروحية واسلحة الصواريخ والمضادة للطائرات وطائرات بدون طيار.

ونظم عرض عسكري آخر في 15 سبتمبر في ميدان أزادليق أيضا وذلك تكريسا للذكرى المئوية لتحرير باكو من احتلال البلشفية والطاشناك بحضور رئيسي أذربيجان وتركيا.

استضافة باكو المؤتمر الـ82 للاتحاد الدولي للجمباز

عقد في 2-3 ديسمبر في باكو المؤتمر الـ82 للاتحاد الدولي للجمباز بمشاركة حوالي 300 ممثل عن 115 بلد.

باكو استضافت بطولتي كأس العالم للجودو ورياضة الدراجات بي ام اكس

نظيمت في 5-9 يونيو في باكو كأس العالم لبطولة رياضة الدراجات بي ام اكس بمشاركة اكثر من 1500 رياضي من 43 بلدا.

كما استضافت باكو في 20-27 سبتمبر كأس العالم للجودو بمشاركة نحو 800 مصارع الجودو عن 124 بلد وفاز منتخب أذربيجان في البطولة ميداليتين.

ادراج رقص "ياللي" في قائمة يونسكو للحماية العاجلة و"تراث ده ده قورقود" في قائمة التمثيل لها

أدرجت منظمة اليونسكو في الدورة الـ13 للجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي ملف "يالليظ رقصات جماعية تقليدية لنخجوان" في قائمة الحماية العاجلة للتراث وكذلك ملف النموذج متعدد القوميات المقدم من جانب أذربيجان وتركيا وكازاخستان "تراث ده ده قورقود: ثقافة الملحمة والحكايات والموسيقى الشعبية" في قائمة التراث التمثيلي للمنظمة.

تنظيم مهرجان الشعر والفنون والثقافة "نسيمي" في أذربيجان لأول مرة

نظم في أذربيجان لأول مرة مهرجان الشعر والفنون والثقافة "نسيمي" تكريسا لمبدعات احد الشعراء الدهاة والمفكرين للشرق عماد الدين نسيمي (1369-1417) بتنظيم مؤسسة حيدر علييف الخيرية ودعم وزارة الثقافة.

افتتاح مكاتب سياحية رسمية أذربيجانية لدى 6 بلدان

افتتحت مكاتب سياحية رسمية لأذربيجان لدى 6 بلدان وهي ألمانيا والامارات والسعودية والصين والهند وروسيا.