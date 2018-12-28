افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 28 ديسمبر اليوم في حفل تدشين الطريق البري الجديد الواصل بين بالاخاني وبيناقادي وجادة ضياء بونيادوف في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم لرئيس الدولة معلومات حول الأعماء على الطريق البري المذكور.

وقص الرئيس إلهام علييف الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للطريق.