    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي

    ٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٠]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 28 ديسمبر اليوم في حفل تدشين الطريق البري الجديد الواصل بين بالاخاني وبيناقادي وجادة ضياء بونيادوف في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم لرئيس الدولة معلومات حول الأعماء على الطريق البري المذكور.

    وقص الرئيس إلهام علييف الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للطريق.

    AZERTAG.AZ :افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٢]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الداخلية التركي – إضافة 
    ٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٠:٢٢]
    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الرياضة والصحة لوزارة الطوارئ
    ٢٦.١٢.٢٠١٨ [١١:٥‎٠]
    افتتاح مجمع ياسامال السكني للوكالة الحكومية لإنشاء المساكن
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل الافتتاح
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
    بيان أمانة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
    افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي افتتاح جزء الطريق البري الجديد بالاخاني – بيناقادي