الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الداخلية التركي – إضافة 

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 28 ديسمبر اليوم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو والوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة لفت إلى تطور علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات ومن جملتها التعاون بين وزارتي الداخلية تطورا ناجحا مفيدا أن هذه العلاقات ارتفعت إلى قمة اعلى هذا العام. وابلغ الرئيس إلهام علييف أن اللقاءات والاتصالات المتعددة بين رئيسي الدولتين سواء في أذربيجان ام تركيا او لدى المحافل الدولية تلعب دورا خاصا في المزيد من تعزز العلاقات. ونوه رئيس الدولة كذلك إلى تنظيم حفلات افتتاح عدد من المشاريع المشتركة هذا العام ومن ضمنها مشروعي تاناب وستار مؤكدا على تحقيق التعاون الجيد في مجالات السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة وغيرها. ووصف الرئيس إلهام علييف العرض العسكري المنظم هذا العام بمشاركة الرئيس التركي تكريسا للذكرى السنوية الـ100 لتحرير مدينة باكو بخير دليل ساطع على علاقات الصداقة والأخوة. وعبر رئيس الدولة عن يقينه من كون العام المقبل ناجحا في تطور العلاقات الأذربيجانية التركية وقال إن زيارة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أذربيجان تساهم في عمل توسيع التعاون.

ورفع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الشكر على حفاوة الاستقبال ناقلا بالدرجة الأولى تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والشعب التركي واطيب تمنياته إلى رئيس الدولة. وتطرق سليمان صويلو إلى العلاقات التركية الأذربيجانية قائلا إن العلاقات أقيمت على مبدأ "القوم الواحد في الدولتين" كما قاله رجل الدولة البارز حيدر علييف وهي متطورة بنجاح اليوم. وأشار إلى أن هذه العلاقات التي يطورها رئيسا دولتي أذربيجان وتركيا تطويرا ناجحا تساهم اليوم في المنطقة والعالم مساهمات كبيرة وهي نموذج للعلاقات الأخوية. وذكر الوزير التركي أن حزن أذربيجان حزن تركيا وسرورها سرور تركيا وعلى مقدمتها قضية قراباغ الجبلي.

وعبر رئيس الدولة عن الامتنان على تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وطلب بنقل تحياته واطيب تمنياته إلى رئيس دولة تركيا أيضا.