سماكة الثلوج في المناطق الشمالية الأذربيجانية تصل إلى 10 سم

قوبا، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بدأ تساقط الثلوج في المناطق الشمالية الأذربيجانية منذ مساء 28 ديسمبر.

أفاد مراسل أذرتاج ان حرارة الطقس في المناطق الجبلية انخفضت إلى 8 تحت الصفر.

يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في مناطق جبلية بمحافظات قوبا وقوصار وخيزي 10 سم.

شهدت قريتي قيريز وخيناليق بمحافظة قوبا وبلدة آلتي آغاج بمحافظة خيزي تساقط كمية أكبر من الثلوج في المنطقة.

وصلت سماكة الثلوج في مركز محافظة قوصار إلى 7 سم.