قاخ، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) بدأ تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في المحافظات الشمالية الغربية الأذربيجانية منذ مساء 27 ديسمبر. وانخفضت درجة الحرارة. أفاد مراسل أذرتاج ان المناطق الجبلية في محافظة قاخ شهدت تساقط كمية أكبر من الثلوج. يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في قريتي إيليسو وصاريباش إلى 15-20 سم. ويستمر حاليا تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في المحافظة.

AZERTAG.AZ : سقوط نحو 15-20 سم من الثلج في قريتي إيليسو وصاريباش بمحافظة قاخ

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