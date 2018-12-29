زلزال في جنوب الفلبين
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٨ [١٢:٤٠]
باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو الواقعة جنوب الفلبين اليوم.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أنه وفقا لهيئة المسج الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 193 كيلومتر شرقي مدينة جنرال سانتوس.
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