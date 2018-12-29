باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى الرئيس عمر حسن احمد البشير الرئيس السوداني وذلك بمناسبة العيد القومي لبلاده يوم الاستقلال. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب فيها باسمه واسم شعب أذربيجان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عمر البشير، ولحكومة وشعب السودان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يهنئ نظيره السوداني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده