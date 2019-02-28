إقامة أسبوع الثقافة لمنظمة التعاون الإسلامي في باكو في أشهر الخريف وزير الثقافة قرايف يبحث مع الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي تعميق العلاقات

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الثقافة ابولفس قرايف بالرئيس التنفيذي في دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة الإماراتية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الطرفين تبادل الآراء في اللقاء حول العلاقات في مجال الثقافة بين أذربيجان والامارات العربية المتحدة وحول تبادل الخبرة مع إمارة الشارقة في المجال المذكور.

ولفت الوزير إلى تنفيذ اعمال تمهيدية لمنتدى الحوار العالمي الخامس بين الثقافات المقرر تنظيمه في باكو فترة 2-3 مايو القادم وللدورة الـ43 للجنة التراث العالمية لليونسكو المقرر تنظيمها في العاصمة الأذربيجانية في الفترة ما بين 30 يونيو و10 يوليو. كما أحاط الضيوف علما بالفعاليات المنفذة والمخططة في مجال الصناعات الإبداعية.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إن غرض الزيارة تعميق العلاقات الثقافية بين أذربيجان وامارة الشارقة وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأشار إلى اعلان اليونسكو مدينة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019م داعيا البلد للمشاركة في معرض الكتب وايام التراث المنظمة في تلك المدينة.

وابلغ الوزير قرايف انه يشيد بهذا الاقتراح وطرح مسألة المشاركة في الاحتفالات المذكورة على بساط البحث. كما أشار الوزير إلى تنظيم فعاليات أسبوع الثقافة لمنظمة التعاون الإسلامي في أذربيجان في اشهر الخريف من العام الجاري داعيا الجانب الإماراتي للمشاركة فيها.