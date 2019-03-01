سماكة الثلوج في محافظة خيناليق تصل إلى 18 سم
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٤٥]
قوبا، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)
وصلت سماكة الثلوج في قرية خيناليق إلى 18 سم وفي قرية قيريز إلى 9 سم وقرية بوستانكش لمحافظة قوبا الأذربيجانية إلى 11 سم.
أفادت وكالة أذرتاج أن حرارة الطقس في المناطق الجبلية في مساء 1 مارس انخفضت إلى 12 درجة تحت الصفر.
سجلت أقل درجات الحرارة في قريتي خيناليج وقيريز.
شهد معظم المناطق الجبلية تساقط المطر الثلجي والمطر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٥٧]
٢٨.٠٢.٢٠١٩ [١٩:٠٣]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٢٢.٠٢.٢٠١٩ [١٤:٥٩]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٣:١٤]
٠٣.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٤٥]
٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٩]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:١٧]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥٤]
٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٧:١٤]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٥:٣٢]
٢٢.٠٢.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
٢١.٠٢.٢٠١٩ [٢٠:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥٢]
٢٨.٠٢.٢٠١٩ [٢٢:١١]
٢٨.٠٢.٢٠١٩ [٢٢:١١]
٢٧.٠٢.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٩:٥٣]
٢٠.٠٢.٢٠١٩ [١٦:٥٢]
١٨.٠٢.٢٠١٩ [١٩:٢٧]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١١.٠١.٢٠١٩ [١٩:١٧]
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٣٠]
٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
٢٦.٠٢.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
٢٦.٠٢.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٣]
٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٢٤]
٠١.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤١]
٢٨.٠٢.٢٠١٩ [١٤:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك