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    سماكة الثلوج في محافظة خيناليق تصل إلى 18 سم

    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٤٥‎]

    قوبا، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصلت سماكة الثلوج في قرية خيناليق إلى 18 سم وفي قرية قيريز إلى 9 سم وقرية بوستانكش لمحافظة قوبا الأذربيجانية إلى 11 سم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن حرارة الطقس في المناطق الجبلية في مساء 1 مارس انخفضت إلى 12 درجة تحت الصفر.

    سجلت أقل درجات الحرارة في قريتي خيناليج وقيريز.

    شهد معظم المناطق الجبلية تساقط المطر الثلجي والمطر.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلوج في محافظة خيناليق تصل إلى 18 سم
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