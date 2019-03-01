سماكة الثلوج في محافظة خيناليق تصل إلى 18 سم

قوبا، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

وصلت سماكة الثلوج في قرية خيناليق إلى 18 سم وفي قرية قيريز إلى 9 سم وقرية بوستانكش لمحافظة قوبا الأذربيجانية إلى 11 سم.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرارة الطقس في المناطق الجبلية في مساء 1 مارس انخفضت إلى 12 درجة تحت الصفر.

سجلت أقل درجات الحرارة في قريتي خيناليج وقيريز.

شهد معظم المناطق الجبلية تساقط المطر الثلجي والمطر.