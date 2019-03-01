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    زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب بيرو

    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر بيرو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 258 كيلومتر.

    ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب بيرو
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