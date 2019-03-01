إحياء ذكرى ضحايا مجزرة خوجالي في الكونغرس الأمريكي

واشنطن، 1 مارس، أذرتاج

نظم حفل تأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الـ27 لمجزرة خوجالي لدى مبنى ريبورن للكونغرس الأمريكي مشاركة حشد كبير بينهم أعضاء الكونغرس ستيف شيبوت وهنري كويار وبول غوسار وموظفو الكونغرس وممثلو المجتمع الأذربيجاني وغيره في الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت أذرتاج أن الحقائق حول مجزرة خوجالي قدمت إلى مسمع ومشهد حاضري الحفل التأبيني الذي أحيا ذكرى ضحايا المذبحة مع الإشارة إلى ضرورة حل صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان سلميا عاجلا.

وقال السفير ألين سليمانوف في كلمة له إن المشاركين في جريمة الإبادة الجماعية المذكورة في خوجالي اللذين اعترفا علانية بها وهما الرئيسان السابقان لأرمينيا روبرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان يواجهان حاليا معاقبة قانونية قضائية بتهم جرائم ارتكبوها ضد شعبهما في أرمينيا وسيعاقبان قريبا لجرائم بشرية ارتكباها في خوجالي أيضا.

وأعرب أعضاء الكونغرس الأمريكي الناطقين في الحفل التأبيني عن وقوفهم إلى جانب أذربيجان في قضية قراباغ الجبلي واستنكروا خاصة مجزرة خوجالي وسائر الجرائم البشرية والحربية المرتبكة على يد قوات الاحتلال الأرميني في أراضي أذربيجان المحتلة. وشددوا على أن أذربيجان شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام الحفل التأبيني أقيمت مأدبة إطعام لثواب الفاتحة لأرواح ضحايا مجزرة خوجالي.