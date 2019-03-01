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    اقتصاد


    بعثة تصديرية أذربيجانية إلى بولندا

    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٠]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج).

    ستنظم بعثة تصديرية أذربيجانية جديدة الى وارسو العاصمة البولندية بدعم وزارة الاقتصاد و صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).

    أفادت أذرتاج أن البعثة التصديرية التي ستنظم في 6-10 مارس تضم 22 شركة أذربيجانية عاملة في مجالات النبيذ والكحوليات الأخرى والمنتجات الغذائية والمستحضرات التجميلية. سيجري رجال الاعمال الأذربيجانيون لقاءات مع نظرائهم البولنديين ومناقشات معهم حول توسيع إمكانيات تصدير المنتجات.

    AZERTAG.AZ :بعثة تصديرية أذربيجانية إلى بولندا
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