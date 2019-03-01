بعثة تصديرية أذربيجانية إلى بولندا
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٠]
باكو، 1 مارس (أذرتاج).
ستنظم بعثة تصديرية أذربيجانية جديدة الى وارسو العاصمة البولندية بدعم وزارة الاقتصاد و صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).
أفادت أذرتاج أن البعثة التصديرية التي ستنظم في 6-10 مارس تضم 22 شركة أذربيجانية عاملة في مجالات النبيذ والكحوليات الأخرى والمنتجات الغذائية والمستحضرات التجميلية. سيجري رجال الاعمال الأذربيجانيون لقاءات مع نظرائهم البولنديين ومناقشات معهم حول توسيع إمكانيات تصدير المنتجات.
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