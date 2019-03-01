بكين تستضيف الجلسة الـ7 للجنة الحكومية الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري الاقتصادي

بكين، 1 مارس، أذرتاج

زار وزير الاقتصاد الأذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري الاقتصادي شاهن مصطفايف مع الوفد المرافق له المؤلف من مسؤولين ورجال الاعمال ومن جملتهم وزراء الاقتصاد والنقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا ومسؤولون كبار عن وزارات الخارجية والزراعة والطاقة وشركة سكة حديد أذربيجان وهيئة الجمارك وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ووكالة تنمية التجارة الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع.

أفادت أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني التقى برؤساء شركتي هواوي وهندسة الطاقة الكهربائية الصينية. وبحث رئيس هواوي إمكانات تطوير التعاون في مجال المعلوماتية.

وتبادل الوزير مصطفايف مع رئيس الشركة الصينية للهندسية الكهربائية زانق يانفي الآراء حول فعاليات الشركة في أذربيجان وتطوير التعاون الموجود مع الإشارة إلى فعاليات الشركات الصينية الكثيرة في مجالات الصناعة والانشاء والتجارة والخدمات وغيرها في أذربيجان.

وعبر رئيس الشركة الصينية عن الاهتمام بالتعاون مع أذربيجان وبحث الجانبان في اللقاء مسائل تنظيم انتاج إطارات سيارات في أذربيجان.

وعقدت على هامش الزيارة الجلسة السابعة للجنة الحكومية الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري الاقتصادي حيث بحث الطرفان فرص توسيع التعاون الاقتصادي بعد النظر في الاعمال المنفذة بعد الجلسة السابقة.

وقال الوزير مصطفايف إن أذربيجان والصين تعود علاقاتهما إلى ما قبل 2500 سنة حيث كان الشعبان يتعاونان تجاريا وانسانيا عبر طريق الحرير القديم.

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018م بلغ 3ر1 مليار دولار و43 في المائة من تجارة الصين مع بلاد جنوب القوقاز من حصة أذربيجان مع أن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري. وزاد أن نحو 120 شركة ذات الرأسمال الصيني ناشطة في أذربيجان وقد استثمرت الشركات الصينية أكثر من 800 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان.

وقال الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية رئيس إدارة أوراسيا بوزارة التجارة الصينية ويدون إن بلاده تهتم بتنمية العلاقات مع أذربيجان وعرض آراءه حول افاق تطوير العلاقات. وأضاف أن أذربيجان شريك تجاري رئيسي في جنوب القوقاز للصين وأشار إلى دور اللجنة في توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية الأذربيجانية الصينية وتشجيع فرص تعاون جديدة.

وفي ختام الجلسة وقع الجانبان على محضر نتائجها التي تضم توسيع التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والعبور واللوجستية والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والمالية والسياحة والإنسانية وغيرها.

كما تم توقيع على بروتوكول تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والسياحة الصينية ووزارة الثقافة الأذربيجانية لفترة 2019-2023م وعلى مذكرة تفاهم لتسهيل رحلات جماعية إلى أذربيجان من السياح الصينيين بين وزارة الثقافة والسياحة الصينية والوكالة الأذربيجانية للسياحة.