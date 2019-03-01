منكجوير، 1 مارس، أذرتاج زار وزير الطاقة برويز شاهبازوف مدينة منكجوير بغية التعرف ميدانيا إلى الاعمال المنفذة حتى الان لدى محطة أذربيجان الكهروحرارية ضمن برنامج تحسي قدرات اذر اينيرجي وإعادة بنائها. أفادت أذرتاج أن المسؤولين تفقدوا الظروف الحالية لدى المحطة وبحثوا المسائل المنوطة. وقدم رئيس اذر اينرجي بابا رضايف معلومات مفصلة للوزير شاهبازوف حول الاعمال المنفذة وفق بنود البرنامج الخاص.

AZERTAG.AZ : وزير الطاقة يتفقد سير أعمال إعادة بناء محطة أذربيجان الكهروحرارية

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