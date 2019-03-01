السفير: سفراء سويسرا في المنطقة يجتمعون في باكو

باكو، 1 مارس، أذرتاج

قال فيليب شتالدر إن ثمة إمكانات جيدة لتطوير العلاقات بين سويسرا وأذربيجان ويطور البلدان العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

أفادت أذرتاج عن شتالدر سفير سويسرا في أذربيجان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باكو إن البلدين ينظمان الأسبوع القادم مشاورات سياسية على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين في باكو.

وأضاف السفير السويسري أن سفراء بلاده في المنطقة يجتمعون في باكو أيضا. ويأتي باكو سفراء سويسرا المعتمدون في كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا وبلاروس وأرمينيا. وأشار السفير شتالدر إلى أن هذه فرصة جيدة لعرض إمكانات أذربيجان السياحية.

وتناول مرور 20 عاما على التعاون السويسري مع أذربيجان في 2019م مفيدا أن علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية أقيمت خلال هذه السنوات. وبين البلدين تعاون مثمر في مجال الطاقة أيضا ولمشروع ممر الجنوب للغاز بالغ الأهمية من حيث ضمان امن الطاقة وبين مساهمات المشروع شركة سويسرية أيضا.

وابلغ السفير أن سويسرا على استعداد لتقديم دعم لحل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان حلا سلميا معيدا للذاكرة أن 3 لقاءات جرت بين الرئيسين الأذربيجاني والارميني انعقدت في بلاده.

وقالت موظفة قسم العلاقات الدولية لدى سفارة سويسرا في أذربيجان سيمون هايبرلي إن مركزا سويسريا لموارد النساء سيفتتح في باكو قريبا ليكون مساعدا للنساء في حصولهن على معلومات مفصلة حول فعاليات تجارية. وأضافت أن سويسرا مهتمة بتوسيع التعاون طويل الاجل مع أذربيجان مشيرة إلى أن بلاده تنوي تخصيص اهتماما اكثر لتقديم دعم للمجال الاقتصادي ومن ضمنه للاقتصاد الكلي وتنمية القطاع الخاص.