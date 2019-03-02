باكو تستضيف الاجتماع الخامس للجنة الأذربيجانية السعودية المشتركة

باكو، 1 مارس (أذرتاج).

سينعقد في الرابع من مارس بباكو الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأذربيجانية السعودية للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية ان الاجتماع سيجمع تحت سقفه كل من الرئيس المشارك الأذربيجاني في اللجنة وزير المالية سامر شريفوف والرئيس المشارك السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر والوفدين المرافقين لهما.

تضم أجندة اللجنة مسائل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، كذلك التعاون في مجالات الوقود والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العمل والعمالة والصحة والثقافة والسياحة والتعليم والشباب والرياضة والشئون الإسلامية والامن وتوسيع العلاقات الجوية ومياه الري والقاعدة القانونية والعقدية، وغيرها من المسائل.

كما ستناقش في الاجتماع الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية، الاعمال المقامة بعد الاجتماع الرابع للجنة وآفاق توسيع العلاقات.

ومن المقرر توقيع محضر الاجتماع كنتيجة مناقشة المسائل المطروحة في الأجندة وتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة رجال الأعمال من كلا البلدين، وبرعاية صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).