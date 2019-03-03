باكو، 3 مارس، أذرتاج تسلم الرئيس إلهام علييف في 3 مارس اليوم أوراق اعتماد سفراء جمهوريتي فنزويلا البوليفارية ورواندا ومملكة تايلاند الجدد في البلد. أفادت أذرتاج أن السفراء الفنزويلي كريستوفير ألبرتو مارتينيز بروتيران والرواندي ويليامس نكورونزيزا والتايلاندي بهانتيبها إئامسودها إئتاروهيت قدموا أوراق اعتمادهم للرئيس إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفراء فنزويلا ورواندا وتايلاند الجدد

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