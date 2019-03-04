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    شريفوف: تطوير التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية من الأهداف الرئيسية

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٢٤]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج).

    تطوير التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية من الأهداف الرئيسية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة بين أذربيجان والمملكة في اجتماعها الخامس اليوم في 4 مارس في باكو.

    وذكر الوزير أن الهدف هو المزيد من تطوير العلاقات وتوثيقها وتوصيلها إلى مستوى علاقات الأخوة بين البلدين.

    إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ليس مرتفعا لدرجة ما. وهذا يطرح مطالب إضافية لتطوير التبادل التجاري، حسبما زاد الوزير.

    وأضاف شريفوف أن أذربيجان شهدت في السنوات الخمس عشر الماضية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي 3.3 مرة وفي الإنتاج الصناعي 206 مرة وفي التصدير 4.7 مرة واحتياطيات العملة 24 مرة.

    وأكد الرئيس المشارك الاذربيجاني للجنة ان المملكة العربية السعودية تدعم الموقف العادل لاذربيجان، المعتمد على قواعد القانون الدولي بشأن تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان، وترفض إقامة العلاقات الدبلوماسية مع بلد الاحتلال. ولا يوجد تطور كافي في العلاقات في المجالات الأخرى بين البلدين رغم تطورها في المجال السياسي.

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