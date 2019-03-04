الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لاستمرار أعمال الترميم في مدينة كنجه

باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 4 مارس ينص على تمويل استمرار أعمال الترميم في مدينة كنجه.

وأفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 11 مليون مانات لاستمرار أعمال الترميم في مدينة كنجه إلى محافظة مدينة كنجه ومنها 4 ملايين مانات لأعمال ترميم الشوارع و1 مليون مانات لتحديث أنظمة الإضاءة و6 ملايين مانات لشراء الأدوات والآليات المستخدمة في توفير خدمات المرافق العامة للسكان، من الأموال المخصصة في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019.