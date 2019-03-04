    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مدفديف: لمواصلة إنشاء "السيل التركي" يجب ضمان الاتحاد الأوروبي

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٤]

    موسكو، 4 مارس (أذرتاج).

    ان مواصلة إنشاء جزء خط أنابيب الغاز "السيل التركي" عبر بلغاريا يمكن في حالة تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانا عن عدم عرقلة تصدير الغاز في هذا الخط.

    أفاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في حديثه مع مراسل صحيفة "ترود" أثناء زيارته بلغاريا.

    قال إن خط الأنابيب الجديد يجب الا يعيش المصير الفاشل "للسيل الجنوبي"، حاليا يجري العمل على إنشاء الفرع الثاني من خط أنابيب السيل التركي في بلغاريا وصربيا والمجر.

    AZERTAG.AZ :مدفديف: لمواصلة إنشاء "السيل التركي" يجب ضمان الاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥‎٥‎]
    اتحاد "يونا" لوكالات الأنباء يشارك في مؤتمر وزراء خارجية "التعاون الإسلامي"
    ٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
    مناقشات بين زعيمي تركيا وباكستان حول التوتر بين إسلام آباد ودلهي
    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٠٠]
    هل الأرمن أسسوا مدينة رأس الخيمة؟
    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٢٣]
    زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب بيرو
    مدفديف: لمواصلة إنشاء "السيل التركي" يجب ضمان الاتحاد الأوروبي