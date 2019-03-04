مدفديف: لمواصلة إنشاء "السيل التركي" يجب ضمان الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٤]
موسكو، 4 مارس (أذرتاج).
ان مواصلة إنشاء جزء خط أنابيب الغاز "السيل التركي" عبر بلغاريا يمكن في حالة تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانا عن عدم عرقلة تصدير الغاز في هذا الخط.
أفاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في حديثه مع مراسل صحيفة "ترود" أثناء زيارته بلغاريا.
قال إن خط الأنابيب الجديد يجب الا يعيش المصير الفاشل "للسيل الجنوبي"، حاليا يجري العمل على إنشاء الفرع الثاني من خط أنابيب السيل التركي في بلغاريا وصربيا والمجر.
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