باكو، 4 مارس (أذرتاج).

استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الدورة الخامسة للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة في التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب ورأس الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ومن الجانب الأذربيجاني وزير المالية الأذربيجاني سمير شريفوف، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج ان الاجتماع شهد مناقشة الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين البلدين والأعمال المقامة بعد الدورة الرابعة للجنة، وآفاق توسيع العلاقات.

قال وزير المالية شريفوف في كلمة القاها في الاجتماع ان الهدف هو المزيد من تطوير العلاقات وتوثيقها وتوصيلها إلى مستوى علاقات الأخوة بين البلدين.

إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ليس مرتفعا لدرجة ما. وهذا يطرح شروطا إضافية لتطوير التبادل التجاري، حسبما زاد الوزير.

وأضاف شريفوف أن أذربيجان شهدت في السنوات الخمس عشر الماضية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي 3.3 مرة وفي الإنتاج الصناعي 206 مرة وفي التصدير 4.7 مرة واحتياطيات العملة 24 مرة.

وأكد الرئيس المشارك الأذربيجاني للجنة ان المملكة العربية السعودية تدعم الموقف العادل لأذربيجان، المعتمد على قواعد القانون الدولي بشأن تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان، وترفض إقامة العلاقات الدبلوماسية مع بلد الاحتلال. ولا يوجد تطور كافي في العلاقات في المجالات الأخرى بين البلدين رغم تطورها في المجال السياسي.

كذلك أضاف الوزير الاذربيجاني ان عدد السائحين السعوديين الى أذربيجان بلغ 73 ألف سائح خلال عام 2018.

قال الوزير إن عدد السائحين القادمين إلى بلدنا من المملكة العربية السعودية بلغ 7463 شخص عام 2016. وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 33 ألفا و273 شخص عام 2017. هذا ما يمثل زيادة قدرها 5 مرات.

وأكد الرئيس المشارك للجنة أن توسيع العلاقات الجوية بين البلدين يخلق فرصا مواتية لكلا البلدين من حيث السياحة والتجارة.

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 20 مليون دولار. وهذا لا يساوي برنامج التنمية بين البلدين. وأشار إبراهيم بن عبدالرحمن العمر إلى ضرورة اتخاذ العديد من التدابير لتطوير العلاقات الثنائية وفي البداية إعداد برامج عمل لتفعيل مذكرات التعاون السابقة، توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الجمارك، إعداد منصة لإنشاء البيئة الاستثمارية المواتية وتقديمها لمستثمرين لكلا البلدين وتأسيس مجلس أعمال معني بتحديد خريطة الطريق بين الطرفين.

وتحدث رئيس هيئة إدارة الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف في كلمة ألقاها عن التعاون بين دوائر الأعمال الأذربيجانية والسعودية والأعمال المقامة. وقال إن الطرفين اتفقا في اجتماع الرياض عام 2017 على تنظيم بعثات تصديرية إلى المملكة لتبليغ علامة "صنع في أذربيجان" وإنشاء مؤسسات مشتركة، تنظيم موائد مستديرة بحضور رجال الأعمال. أثناء زيارة وفد "كوبيا" إلى المملكة نظمت لقاءات في غرفتي التجارة في الرياض وجدة، كذلك في المؤسسات المعنية بالمالية والتجارة والاستثمار والتصدير والدراسات. كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين أثناء الزيارة.

ثم اجري في الدورة الخامسة للجنة تبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجالات تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيزها، زيادة حجم التبادل التجاري، والوقود والطاقة والزراعة والامن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل والصحة والثقافة والسياحة والتعليم والشباب والرياضة والشئون الإسلامية والامن وتوسيع العلاقات الجوية ومياه الري والقاعدة القانونية للمعاهدات وغيرها من المسائل.

في نهاية الاجتماع وقع رئيس "كوبيا" اورخان محمدوف و وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، الدكتور عايض العتيبي على "برنامج التعاون الاطاري حول توسيع العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الجهتين. تنص الوثيقة على مسائل توسيع العلاقات في مجال الاستثمارات بين البلدين وخطوات مخططة في هذا المجال.

كما وقع الرئيسين المشاركين على بروتوكول الدورة الخامسة للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة في التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب.

وفي المنتصف الثاني لليوم نظمت مائدة مستديرة بمشاركة دوائر الاعمال لكلا البلدين، برعاية صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).