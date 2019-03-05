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    زلزال في جورجيا

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٢٧]

    تبليسي، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقعت على أراضي منطقة كوبوليتي في جمهورية أدجارا ذات الحكم الذاتي.

    ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

    AZERTAG.AZ :زلزال في جورجيا
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