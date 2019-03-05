رئيس إدارة مسلمي القوقاز: يخطط اجتماع زعماء الأديان العالمية في أذربيجان في هذا العام

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

يخطط اجتماع زعماء الأديان العالمية في أذربيجان في 14-15 نوفمبر لهذا العام. وتجري الأعمال التحضيرية بشكل جدي.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء ا نهذه الكلمات قالها رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكور باشازاده في مؤتمر صحفي. أضاف ان أذربيجان معروفة في العالم ليس فقط بسياستها واقتصادها، فحسب بل بالأعمال التي تنفذها في الحياة المعنوية للمجتمع.

وأكد باشازاده أن التسامح والتسامح الديني السائد في أذربيجان في الوقت الحالي يلاقي إشادة الدول في العالم. ان الطريق الأذربيجاني للتنوع الثقافي نموذج في العالم.