المسلمون سيشكلون 30 % من سكان روسيا عام 2034

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

قال رئيس مجلس الإفتاء الروسي الشيخ راول عين الدين في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "تاريخ الإسلام في روسيا: تقاليد حب الوطن والتعايش السلمي" في الدوما الروسي بموسكو ان المسلمين سيشكلون 30 في المائة من سكان روسيا عام 2034.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء نقلا عن وسائل الإعلام الروسية أن الشيخ عين الدين قال إن المسلمين سيشكلون 15 في المائة من سكان روسيا بعد 15 عاما، حسب آراء الخبراء التي لا نشك في مصداقيتها. وأضاف انه شهد تحقيق هذه التنبؤات للخبراء خلال إمامته للصلوات في مسجد الجامع بموسكو خلال 30 عاما.

وزاد ان التقرير الرسمي للشرطة يدل على ان "عدد المصلين في يوم عيد الأضحى كان 320 ألف مسلم عام 2018. وهذا المؤشر يزداد يوما بعد يوم. ان الاتصال الوثيق والوئام بين الثقافات والرؤى وعملية الهجرة النشطة ليست أمرا فريدا من نوعه بالنسبة لروسيا، بالعكس خصوصية عصرنا." وزاد المفتي ان العديد من الخبراء وعلماء السياسة والاجتماع يقولون ان العامل الإسلامي سيزداد بأسباب ديموغرافية واقتصادية ومتعلقة بالهجرة وغيرها.

وقال عين الدين إن ثمة حاجة إلى انشاء مساجد جديدة في المدن الكبيرة لروسيا في السنوات القريبة. وهذا ضروري جدا لانشاء ظروف لعبادة مسلمي روسيا الذين يبلغ عددهم 25 مليون شخص.